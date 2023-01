La société de transport abidjanais (Sotra) a installé une ligne dans la capitale politique il y’a 10 jours, et déjà rencontre de problème. Des Bus cassés dû à l’incivisme routier et enregistre son premier dégât dans ladite capitale. Des supérieurs sur place appellent à la vigilance et aux respects du code de la route pour le bien être de tous tout en préservant l’intérêt de la nation et la vie humaine dans le bélier.

