Soudan : 03 diplomates tchadiens expulsés

Au Soudan, il a été signalé que trois diplomates tchadiens ont été sommés de quitter le territoire. Cette décision a été prise par les autorités soudanaises, après l’expulsion de quatre diplomates soudanais du territoire tchadien.

Un moratoire de 72h heures a été donné par les autorites soudanaises. Il s’agit: Idriss Youssouf Oumar, le colonel Nasradine Mahamat et Mahamat Taher. Pour rappel, le Tchad avait précédemment déclaré quatre diplomates soudanais persona non gratae en raison de déclarations de responsables soudanais accusant N’Djamena d’ingérence dans les affaires intérieures de Khartoum.

Par ailleurs, il faut noter que l’expulsion de diplomates est une action diplomatique relativement rare. Elle peut être déclenchée par divers facteurs. Pour ce faire, il est possible qu’il y ait eu des tensions entre les deux pays, peut-être en raison de désaccords politiques ou de problèmes bilatéraux non divulgués. Cependant, la raison probable avancée par le gouvernement tchadien dans le communiqué parlant de l’expulsion de quatre diplomates soudanais serait l’ingérence dans les affaires du pays.

En dépit, il urge de savoir que les diplomates représentent leur pays à l’étranger et sont donc soumis aux règles et aux lois du pays hôte. Si leurs actions, leur comportement ou leurs activités sont jugés inappropriés par le pays hôte, cela peut entraîner des mesures disciplinaires ou une expulsion. Les gouvernements prennent ces décisions en fonction de leurs propres intérêts et objectifs politiques.