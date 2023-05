Soudan: Al-Burhan limoge Hemidti du poste de vice-président du Conseil de souveraineté

Le chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé ce vendredi 19 mai 2023, le limogeage de Mohamed Hamdan Dogolo (Hemidti), vice-président du Conseil, et a nommé Malik Agar pour le remplacer. Cette décision intervient après des affrontements violents entre les forces de l’armée et les Forces de soutien rapide dans plusieurs régions du pays.

Le Soudan est plongé dans une crise politique et sécuritaire depuis plusieurs semaines, avec des combats à grande échelle entre l’armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dogolo, plus connu sous le nom de Hemidti. Ces affrontements ont conduit à une escalade de la violence et ont exacerbé les tensions au sein du Conseil de souveraineté.

Ce vendredi, le chef du Conseil, Abdel Fattah al-Burhan, a publié un décret constitutionnel destituant Hemidti de son poste de vice-président. Cette décision marque une rupture significative dans la composition du Conseil de souveraineté et illustre les divisions croissantes au sein du gouvernement soudanais. Hemidti, qui a joué un rôle clé dans la répression du régime précédent, a récemment été accusé par certaines factions de l’armée de chercher à consolider son pouvoir et d’entraver le processus de transition démocratique.

Malik Agar nommé

Malik Agar, membre du Conseil de souveraineté et chef du Mouvement populaire (Nord), a été désigné pour remplacer Hemidti en tant que vice-président. Agar est une figure respectée et un acteur clé de l’accord de paix de Juba, signé en octobre 2020. Sa nomination vise à apaiser les tensions et à rétablir l’équilibre au sein du Conseil de souveraineté.

La destitution d’Hemidti et la nomination d’Agar sont susceptibles d’avoir des répercussions politiques et sécuritaires importantes au Soudan. Alors que le pays tente de se remettre de plusieurs années de dictature et de conflits internes, cette transition politique fragile est mise à l’épreuve. Il reste à voir comment ces développements influenceront la dynamique des forces en présence et l’avenir du processus de transition démocratique.