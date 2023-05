Soudan : l’UNICEF alerte sur les enfants victimes du conflit

Les enfants ne sont pas épargnés par la guerre à laquelle se livrent l’armée et les paramilitaires au Soudan. Les Nations unies ont annoncé vendredi que 7 d’entre eux étaient tués ou blessés toutes les heures. Selon les estimations des services sanitaires de Khartoum et du Darfour.

“Depuis le début des combats, le 15 avril, jusqu’au 25 avril – soit 11 jours, y compris ces deux journées – les rapports que nous avons reçus font état de 190 enfants tués et de 1 700 blessés. Si l’on répartit ces chiffres sur ces 11 jours, cela signifie que toutes les heures, sept garçons ou filles ont été tués ou blessés. “, a déclaré James Elder, porte-parole de l’UNICEF.

Compilées essentiellement par des centres sanitaires, ces données ne seraient que la partie émergée de l’iceberg selon l’UNICEF.

“Encore une fois, il ne s’agit que d’enfants qui se rendent dans des centres de soins. Je pense que cela souligne l’énormité de la violence et l’impact sur les enfants. Et ce, avant même de prendre en compte les plus de huit millions de personnes qui ont eu besoin d’une aide humanitaire et dont les systèmes de santé et d’approvisionnement en eau sont aujourd’hui gravement endommagés.’’, a expliqué le porte-parole de l’UNICEF.

Khartoum était encore déchiré par une pluie de frappes aériennes et de tirs vendredi au 21e jour de la guerre.