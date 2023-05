Soudan : près d’un million de déplacés depuis le début du conflit

Un mois après l’éclatement du conflit au Soudan, sa capitale est une zone de guerre désolée où des familles terrorisées se blottissent chez elles alors que les fusillades font rage, tandis que la région occidentale du Darfour s’enfonce dans un chaos meurtrier.

Les habitants de Khartoum ont enduré des semaines de pénuries désespérées de nourriture et de fournitures de base, des pannes d’électricité, des pannes de communication et une inflation galopante.

Des avions carbonisés gisent sur le tarmac de l’aéroport, des ambassades étrangères sont fermées et des hôpitaux, des banques, des magasins et des silos à blé ont été saccagés par des pillards.

La violence a également repris à El Geneina, la capitale de l’État du Darfour occidental, faisant des centaines de morts et le système de santé dans un “effondrement total”, ont déclaré des médecins.

“La situation est très difficile. La guerre est dure et les Forces de soutien rapide prennent le contrôle du pays, Nous sommes venus ici parce que nous voulons être évacués. Nous sommes laissés à la rue, au soleil personne ne nous aide. Nous sommes assis près du grand hôtel de Port Soudan. Nous voulons que les organisations nous évacuent du Soudan, car le pays est totalement dévasté. Il n’y a ni nourriture, ni travail… rien.” a declaré Hamden Mohammed, personne déplacée de Haj Yousif.

L’envoyé spécial de l’ONU au Soudan Volker Perthes a assisté à une réunion avec le ministre soudanais des Finances Gibril Ibrahim

“Nous venons de tenir une réunion avec les Nations Unies, ici à Port-Soudan. Nous avons discuté de la situation de toutes les personnes qui ont fui, tant les étrangers que les Soudanais, et la situation dans la ville en général. Nous avons discuté de la saison agricole et nous nous sommes mis d’accord pour la soutenir afin de ne pas faire face à des pénuries alimentaires l’année prochaine.” a détaillé le ministre soudanais.

La guerre entre l’armée, et les paramilitaires a fait plus de 750 morts, des milliers de blessés et près d’un million de déplacés et de réfugiés.

“Des difficultés à recenser toutes les victimes”

Environ 1 000 personnes ont été tuées au cours des combats, principalement à Khartoum et dans les environs, ainsi que dans l’État ravagé du Darfour occidental, selon des médecins.

Les violences de vendredi et samedi à El Geneina ont fait au moins 280 morts, selon le syndicat des médecins soudanais, qui a cité “des difficultés à recenser toutes les victimes”.

“D’autres maisons autour de nous ont été complètement détruites.”

Dans leurs dernières démarches, Burhan a déclaré qu’il gelait les avoirs de la RSF, tandis que Daglo a menacé dans un enregistrement audio que le chef de l’armée serait “traduit en justice et pendu” sur une place publique.