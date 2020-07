Souleymane Kamagaté après avoir écouté le CD de Yode et Siro

J’ai reçu mes CD, j’aime tous les titres. La seule partie qui me dérange « Faisons attention à un peuple qui ne parle plus parce que quand ça va chauffer y’a plus clôture pour sauter » ça donne l’impression que nos artistes veulent inciter le peuple à descendre dans la rue. Je peux me tromper.

Le peuple peut ne plus parler parce que la majorité est satisfaite mais en même temps il faut reconnaître qu’on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ils sont des artistes engagés neutres, normalement ils doivent critiquer afin que nos dirigeants améliorent leur gouvernance, c’est leur rôle, on ne doit pas sentir à travers leurs chansons qu’ils souhaitent le départ du gouvernement en place .Ils ne doivent pas souhaiter que ça chauffe, personne n’a intérêt que ça chauffe .

On ne veut plus que ça chauffe dans ce pays . Quelque soit le dirigeant il existera toujours des personnes qui auront toujours faim . On va danser sur les sons de cet album proprement et installer notre lion le 31 octobre. C’est la Côte d’Ivoire qui gagne.

