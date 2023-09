Soutien aux populations vulnérables : Franck Kessié s’engage pour le social et l’éducation

L’international ivoirien Franck Kessié vient de sceller un partenariat avec la société Nbci, productrice de la boisson gazeuse ‘’Planet’’. Ce, en vue de mobiliser des fonds pour la réalisation d’actions sociales et éducatives, en faveur des personnes vulnérables en Côte d’Ivoire.

Ce partenariat vise, en effet, à soutenir les programmes de la Fondation Franck Kessié, tout en offrant aux consommateurs de cette boisson, l’opportunité de rencontrer le joueur “en toute simplicité”.

Une campagne de promotion est prévue à cet effet, à partir de ce 15 septembre 2023, pour une durée de six mois.

Lors d’une conférence de presse tenue le 13 septembre 2023 à l’hôtel Azalaï, à Marcory, Éric Bedi, président de la Fondation Franck Kessié, s’est réjoui pour ce partenariat qui arrive, à un moment où la fondation est à la recherche d’un partenaire capable de l’accompagner dans son engagement social.

Selon lui, la Fondation Franck Kessié promeut, notamment la solidarité humaine dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Elle ambitionne à cet effet, de piloter plusieurs programmes innovants en Côte d’Ivoire où elle est basée, ainsi que dans d’autres pays d’Afrique.

« Depuis sa création en 2021, cette fondation a déjà initié, plusieurs actions de charité. Elle a offert, entre autres, une prise en charge médicale pour plusieurs malades. Elle a créé des greens schools et participé à la digitalisation de plusieurs écoles en zone rurale, à la construction et la réhabilitation de centres de santé, ainsi qu’à la prise en charge et au relogement d’une dizaine de familles en situation précaire », a-t-il noté.

Pour sa part, Géraldine Schildknecht, Directrice générale adjointe de la société Nbci, a exprimé sa joie d’accompagner cette fondation, dont les valeurs rejoignent celles de son entreprise.

Elle a précisé que la campagne de promotion se traduira par une édition de 40 millions de bouteilles de la gamme, et sera appuyée par un dispositif média, visant à permettre au public ivoirien d’interagir directement avec Franck Kessié.

Dans le même sens, Stéphane Dodoh, Directeur commercial & marketing à Nbci, a annoncé que “des tournois seront également organisés sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre de ce partenariat”.