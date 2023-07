Soutien Massif à Koffi Yao Richard, Candidat Indépendant pour les Municipales 2023 à Soubré

Koffi Yao Richard, candidat indépendant aux élections municipales 2023 à Soubré, bénéficie d’un large soutien de la population locale. Avec un programme prometteur et des ambitions pour un changement radical, il réussit à susciter un enthousiasme remarquable parmi les habitants de la commune de la Nawa. Face à la critique de la gestion calamiteuse du maire sortant du RHDP, Koffi Yao Richard incarne l’espoir d’un renouveau tant attendu.

Lors d’un rassemblement à la Place de l’indépendance le samedi 22 juillet 2023, Thérèse Kanga, présidente de l’association “Ekan Ebonou”, exprime son soutien indéfectible à la candidature de Koffi Yao Richard. Elle dénonce les années de sous-développement sous le régime du RHDP et affirme que la population est déterminée à changer la donne.

Koffi Yao Richard, jeune opérateur économique, est reconnu pour ses compétences incontestables. Son programme de société suscite l’enthousiasme et l’espoir des habitants de Soubré, qui aspirent à un développement prospère de leur commune. La volonté de confier les rênes de la commune à un candidat indépendant est partagée par de nombreux citoyens.

La confiance et la détermination affichées par Thérèse Kanga et ses partisans témoignent de leur conviction en une victoire écrasante de Koffi Yao Richard, malgré la rude bataille électorale qui les attend. La mobilisation est déjà en cours, avec le soutien actif des jeunes, des femmes et diverses couches sociales qui se rassemblent derrière le candidat indépendant. Leur engagement démontre une adhésion véritable à sa vision et à ses projets pour Soubré.

Pour réussir cette élection municipale, Koffi Yao Richard et son équipe devront faire preuve de créativité et de perspicacité, en proposant des solutions concrètes aux problèmes locaux et en démontrant leur capacité à mener la commune vers un avenir meilleur. La tâche sera ardue, mais la détermination des partisans du candidat indépendant rend l’impossible possible.

Dans cette quête pour le changement, la population de Soubré a choisi son champion en Koffi Yao Richard. L’enjeu est considérable, mais la promesse d’un renouveau portée par le candidat indépendant suscite l’espoir d’un avenir meilleur pour la commune. Comme le dicton le dit, “qui veut aller loin ménage sa monture”, et c’est avec cet état d’esprit que Koffi Yao Richard et ses partisans abordent cette bataille électorale décisive.