Sport: Idrissa Gana Gueye répond à ses détracteurs

Idrissa Gueye, le milieu de terrain du PSG, n’a pas joué le match à Montpellier ce samedi en Ligue 1 car il a refusé de porter le maillot spécial avec un flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l’hom*phobie et en soutien à la communauté LGBTQ+.Eric Arassus, président de la fédération sportive LGBT+, dénonce au micro de RMC un cas « d’hom*phobie » et demande des sanctions à l’encontre du milieu de terrain sénégalais. « C’est un excellent joueur, on le reconnait, mais la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport » a souligné Éric Arassus avant que Gana ne réponde à ses détracteurs.

“JE SUIS le fils d’un Peuple qui a ses PRINCIPES, ses CONVICTIONS et son HUMANITÉ. Je ne suis PAS FRANÇAIS mais SÉNÉGALAIS. Votre DRAPEAU est colorée, ma FOI est ancrée. Mes CHOIX vous ont choqués. Ils font ma fierté. J’ai joué avec des CHRÉTIENS, JUIFS, ANIMISTES.

“Je n’ai jamais jugé. Je

vis de mes principes

et vous me jugez !

“VOUS DITES que le football UNIT. Ma Religion RÉUNIT ! En football la décision de l’arbitre est parfois mitigée. Pourtant vous l’acceptez.

“VOUS ME TAXEZ d’HOMOPHOBE, alors que vous êtes des XÉNOPHOBES !

“VOUS INTERDISEZ le voile et vous m’insultez sur la toile. Je suis un footballeur, pas un suiveur.

“QUAND on nous insulte dans

les stades, vous restez fades.

“JE SUIS Idrissa Gana GUÉYE

Et non pas Idrissa Gana GAY !

“VOUS AVEZ Eric ZEMMOUR, moi j’ai l’AMOUR ! Valérie fait un prêt à là est ce qu’il est et respecte toute les religions révélées? Il est bien éduqué et respecte toutes les identités.

“IDRISSA GANA GUÈYE n’est pas un complexé c’est un Sénégalais. Ta liberté s’arrête là où commence la mienne.

“ALORS, RESPECTE

MES CONVICTIONS !

ET GARDE LES TIENNES”.

(IGG)

