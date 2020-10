Sport/Liverpool: Sadio Mané testé positif au coronavirus

Dans un message sur son compte Instagram, Sadio Mané a réagi avec sérénité à son infection au coronavirus. L’attaquant sénégalais de Liverpool a rassuré ses fans sur son état de santé et les invite à se conformer davantage aux protocoles sanitaires contre la propagation du virus.

Dans un communiqué publié vendredi sur son site officiel, Liverpool a annoncé que Sadio Mané a été testé positif au coronavirus. L’attaquant sénégalais “a été placé en quarantaine, selon les réglementations en vigueur», a précisé le club anglais. Buteur lundi face à Arsenal (3-1) en championnat, l’international sénégalais a présenté des symptômes mineurs du virus, mais se sent globalement en bonne santé, ont révélé les Reds. “Cependant, Mané s’auto-isolera pendant la période de temps requise“, a ajouté le communiqué.

Une mauvaise nouvelle pour l’ancien de Southampton qui a démarré cette saison 2020-2021 sur les chapeaux de roue. Mais Mané ne semble pas abattu pour autant. Dans un long message sur son compte Instagram, le natif de Bambali a rassuré ses fans sur son état de santé et assure qu’il se porte à merveille. “Salut à tout le monde, j’ai été testé positif au Coronavirus, mais je voudrais vous rassurer que je me sens bien. Je n’ai pas de symptôme sévère. A cet effet, j’ai immédiatement été mis en quarantaine afin de bien récupérer », dit-il en premier lieu, avant de sensibiliser les gens.

« Pour votre santé et celle de vos proches, continuez à respecter les mesures barrières. Vous participerez à freiner la deuxième vague de contaminations et ainsi empêcher la propagation de la Covid 19 dans le monde. Je reviendrai plus fort qu’avant ! Ensemble, nous sortirons de cette épreuve ! », ajoute le Red. Pion indispensable du schéma tactique de Jurgen Klopp, Sadio Mané manquera le match de ce dimanche face à Aston Villa en 4è journée de Premier League et probablement les rencontres du Sénégal contre le Maroc et la Mauritanie lors de la trêve internationale.

