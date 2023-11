Succession de Bédié: La bataille des déclarations

Le congrès extraordinaire électif du Pdci-Rda du 16 décembre aiguise les appétits. Les différents états-majors des prétendants à la succession d’Henri Konan Bédié vont de déclaration en déclaration pour soutenir leurs candidats.

Il ne se passe par un jour sans que des cadres ou des élus du Pdci-Rda fassent une déclaration pour soutenir leur candidat. Qu’il s’agisse des partisans de Tidjane Thiam, de Noël Akossi Bendjo ou de Maurice Kakou Guikahué, les « supporters » défendent leur champion à travers des communiqués.

La dernière en date est celle de 48 députés sur les 65 que compte le Pdci-Rda qui ont décidé de lancer un appel à la candidature du banquier Tidjane Thiam. Au nom de ce groupe, le député Jean Likane-Yagui, à l’issue d’une rencontre, le 31 octobre, à Cocody-M’Badon, a lu cette déclaration:

« Nous, parlementaires du Pdci-Rda, signataires de la présente déclaration, c’est-à-dire 48 députés sur 65 de la législature actuelle et des sénateurs, invitons instamment monsieur le ministre Tidjane Thiam à se porter candidat à la présidence du Pdci-Rda, lors du prochain congrès extraordinaire du 16 décembre 2023. Exhortons, par conséquent, tous les parlementaires, les membres des instances du parti ainsi que les militants du Pdci-Rda à se mobiliser en vue de soutenir cet appel ».

Comme arguments trouvés par les «Thiamistes », le Pdci-Rda perd régulièrement du terrain depuis au moins une décennie concernant les consultations électorales nationales. L’ancien ministre du Plan, Tidjane Thiam, « par sa jeunesse, son dynamisme, son entregent et son parcours professionnel et politique, est assurément l’homme de la situation, capable de refaire du Pdci-Rda une machine de reconquête et nous faire gagner la prochaine élection présidentielle ».

Autre sortie de cette semaine, et non moins fracassante, est celle de Pascal Koffi Brou, président du Collectif national des cadres du Pdci-Rda. Il se prononce sur l’inéligibilité de Tidjane Thiam. Pour lui, au regard des textes pour l’élection du président du Pdci-Rda, sa candidature pose « une question de bonne moralité face à la gravité de la situation ». Pascal Koffi Brou conseille au banquier de suivre l’exemple « des ministres Jean-Louis Billon et Thierry Tanoh qui, tous deux, exercent de grandes responsabilités dans le parti depuis longtemps, mais qui ont eu l’honnêteté de reconnaître leur inéligibilité. Ainsi, cela contribue fortement à la paix et la stabilité du Pdci». Et de faire cette mise en garde : « Les membres du Collectif national des cadres Pdci déclarent : ils n’accepteront pas le passage en force et la forfaiture, mais aussi ils mettent en garde contre toute tentative de tripatouillage et de violation des textes du Pdci-Rda. Demandent et appellent à la vigilance et à l’implication active de tous les militants pour la préservation de la paix et la stabilité du Pdci-Rda».

Quant à Roger Zadi, cadre du Pdci-Rda, il a lancé, le 31 octobre, un appel à tous les militants à soutenir la candidature du vice-président Noël Akossi Bendjo. « Il est l’heure d’épouser l’alternance pour un Pdci-Rda démocratique à l’intérieur, fort à l’extérieur et attractif auprès des Ivoiriens, sous le leadership de Noël Akossi Bendjo qui a démontré très tôt, dans les années 90, sa vision d’un Pdci-Rda nouveau et d’une Côte d’Ivoire terre d’espérance », a-t-il confié dans un communiqué.

Ce militant encourage les « soldats intrépides du Pdci-Rda à la stratégie du consensus autour d’un militant actif, modéré et outillé pour la vie du parti ».

«Aujourd’hui, c’est essentiel pour moi de soutenir à visage découvert le leadership du vice-président Noël Akossi Bendjo, un militant de qualité et digne de confiance, qui, par sa pugnacité et son leadership, peut accomplir la mission de dynamisation de notre grand parti et capable de relever le challenge face au candidat du Rhdp à la présidentielle d’octobre 2025. Par conséquent, notre ténacité est de faire campagne pour un consensus autour de son charisme d’homme de la situation pour relancer le Pdci-Rda sur l’échiquier politique de la nation ivoirienne », conclut-il.

Pour Jean Yves Esso Essis, membre du Bureau politique et inspecteur du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, « pour sa vision et son background sans pareil, ses compétences avérées et toute son expérience », sera un bon président pour le parti et le meilleur des potentiels candidats à la présidentielle de 2025 pour une reconquête effective du pouvoir d’État.

Se prononçant sur son inéligibilité, il déclare ceci : « Pour notre part, nous tenons à rappeler aux uns et aux autres, notamment à l’ensemble des congressistes, que le ministre Tidjane Thiam n’est pas un nouveau venu dans la haute direction du parti ». Les heures chaudes s’annoncent entre les partisans du respect des textes et ceux qui estiment que leur champion a été toujours militant du Pdci-Rda.