Sud-Kivu : relance des travaux de réhabilitation de l’amphithéâtre « Père Georges Défour »

les travaux de réhabilitation de l’amphithéâtre « Père Georges Défour » de l’Institut supérieur de développement rural (ISDR) de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu dans l’Est de la République démocratique du Congo, ont été relancés, par le directeur de cette institution, a-t-on appris samedi de source académique.

« La communauté de l’ISDR de manière générale, a émis le vœux de reprendre les travaux de réhabilitation de cet édifice qui reflète aussi la fierté que nous avons au révérend père Georges Défour », a déclaré le Pr Emery Mudinga, directeur général de cet établissement d’enseignement supérieur.

Il a fait savoir que le coût global prévu pour ces travaux de réhabilitation s’élève à 37.000 USD (trente-sept mille dollars américains) pour une durée de 30 jours ouvrables.

« Notre motivation s’inscrit dans le cadre des travaux commencés depuis longtemps et pour l’instant nous sommes décidés de commencer par le carrelage, pour créer les meilleures conditions d’apprentissage de nos étudiants », a conclu le professeur Emery Mudinga qui n’a dit mot sur la capacité d’accueil de cette grande salle.

L’Institut supérieur de développement rural de Bukavu (ISDR/Bukavu) est un établissement d’enseignement supérieur et universitaire de la République Démocratique du Congo. Il est basé sur la Pédagogie de formation des techniciens de développement rural développé par le Professeur, « Révérend Père Georges Defour » (Une Pédagogie pour l’ISDR, 1977-1990). Il porte ce nom depuis 1977, et a été créé par les Pères Blancs d’abord comme Institut social africain et ensuite comme Institut supérieur d’études sociales.