Sur les mers du nord de l’Europe, la «guerre de l’ombre» entre Russes et Occidentaux

La « guerre de l’ombre » c’est le titre d’une enquête conjointe des médias publics danois, finlandais, suédois et norvégiens, qui révèle qu’au moins cinquante navires civils russes ont été utilisés en mer Baltique et en mer du Nord à des fins d’espionnage. Des bateaux de pêche – par exemple – ont pu servir à la Russie à récolter des informations sur les infrastructures sous-marines notamment ; de quoi relancer les soupçons quant à la responsabilité de Moscou dans le sabotage des gazoducs en septembre 2022.

En utilisant les données du trafic maritime, des communications radio interceptés, et grâce aux AIS des bateaux (ce système d’identification et de géolocalisation des navires) les journalistes ont traqué les mouvements d’une cinquantaine de bateaux russes qui ont navigué ces dix dernières années près, trop près… d’infrastructures pétro-gazières ou de zones d’entraînement militaires, notamment lors d’exercices menés par les forces de l’Otan.

Détecteurs d’ondes

Les résultats des journalistes sont corroborés par différents services de renseignements nordiques, ainsi, le directeur du renseignement norvégien confirme notamment qu’un détecteur d’ondes a été saisi sur un bateaux de pêche russe, qui récoltait visiblement des informations en plus de son activité commerciale.

D’autres, sont des bateaux plus fantômes, aux mouvements suspects, et leurs activités semblent être directement supervisés par l’armée russe : l’Admiral-Vladimorsky par exemple, qui est officiellement un navire de recherche océanographique, aurait servi à cartographier les infrastructures des fonds marins : câbles internet, oléoducs ou réseaux électriques reliant les éoliennes en mer, en mer Baltique et en mer du Nord.

Uniforme

Une équipe de télévision danoise s’est approché de ce bateau et a réussi à filmer le moment où plusieurs hommes masqués apparaissent sur le pont, l’un d’eux est en uniforme, il porte un gilet pare-balle et un fusil d’assaut automatique russe.

« La guerre de l’ombre » (« Skuggkrieget » en suédois) est une série journalistique haletante en trois parties de trois heures chacune. Les deux prochains épisodes sont diffusés le 26 avril et le 3 mai sur les chaînes SVT, DR, NRK and Yle.