Surveillance renforcée en Belgique : “Le risque d’un attentat a augmenté”

On dénombre pas moins de 700 personnes fichées pour extrémisme en Belgique, dont 600 le sont pour leurs liens avérés avec l’idéologie djihadiste.

Les autorités judiciaires et politiques du pays doivent donc faire face à un défi complexe dans le contexte des tensions actuelles au Moyen-Orient. Le récent attentat d’Arras, où un enseignant a perdu la vie montre àa suffisance quele risque de passage à l’acte de radicalisés isolés est réel.

La Sûreté de l’État aurait ainsi demandé l’aide de la police, des affaires étrangères, des douanes et des services de renseignement militaire, pour intensifier la surveillance des activités de ces individus sur les réseaux sociaux et par tout autre moyen de droit. Et ce, même si le niveau de menace reste à 2, sur une échelle allent de 1 à 4. La gravité et la vraisemblance de la menace sont pour le moment jugées “moyennes”.

Selon Michaël Dantinne, criminologue à l’ULiège et chercheur au Centre d’étude sur le terrorisme et la radicalisation interrogé par Sud info, “le risque d’un attentat a augmenté, en Belgique aussi”.

‘Il y aura des violences, c’est certain. À quel niveau? Ça, c’est un autre problème. Je dirais qu’il n’y aura pas d’attentats qui viendront de l’extérieur. Le principe des attentats de Bruxelles et de Paris, avec une équipe qui est formée à l’extérieur, ça, je pense que c’est très peu probable”, explique sur RTL André Jacob, ancien commissaire-divisionnaire de la Sûreté de l’État.