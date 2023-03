Taïwan: la présidente Tsai Ing-wen arrive aux États-Unis avant un passage en Amérique latine

La présidente taïwanaise s’envole pour New York ce mercredi 29 mars, avant de rejoindre le Bélize et le Guatemala. Tsai Ing-wen se donne dix jours pour remplir deux objectifs périlleux. D’abord, convaincre les pays d’Amérique centrale qui ont reconnu l’existence de Taïwan qu’ils ont le fait le bon choix et qu’ils ne doivent pas céder à la pression chinoise. Ensuite, mettre en scène le soutien des États-Unis à la cause taïwanaise.

Le déplacement de la présidente est un sujet si sensible en Chine qu’il ne faut pas parler de « visite aux États-Unis ». D’après la terminologie officielle, Tsai Ing-wen se contente de faire « escale » à New York à l’aller et en Californie au retour.

Quant au rendez-vous dont tout le monde parle depuis des semaines, ce fameux tête-à-tête entre la présidente taïwanaise et Kevin McCarthy, le patron républicain de la Chambre des représentants, qui pourrait se tenir autour du 5 avril dans la banlieue de Los Angeles, il va, s’il se confirme, provoquer une réaction immédiate et musclée des autorités chinoises dans le détroit de Taïwan.

Mais sur la route de Tsai Ing-wen, il y a aussi l’Amérique centrale. Car petit à petit, comme le Honduras il y a quelques jours, comme le Costa Rica en 2017, le Salvador en 2018 et le Nicaragua en 2021, les pays de la région qui avaient reconnu l’existence souveraine de Taïwan se dédisent au profit de la Chine.

Il ne reste plus que Belize et le Guatemala dans l’escarcelle de Tsai Ing-wen, deux pays qu’elle va visiter et cajoler pour réaffirmer son ancrage local et montrer que la pression de Pékin ne l’intimide pas.