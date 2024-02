Tanzanie : Diamond Platnumz va s’offrir un autre Jet privé

Il est l’artiste tanzanien le plus connu à l’extérieur de son pays. Lui, c’est Diamond Platnumz et il est même l’artiste le plus riche de l’est de l’Afrique. Avec sa fortune, il s’offre beaucoup de biens. Il vient d’annoncer qu’il s’offrira bientôt un autre Jet privé.

Diamond Platnumz va se doter d’un autre Jet privé

Le chanteur tanzanien, Diamond Platnumz aime se faire plaisir en s’offrant des biens de luxe. Reconnu comme l’un des artistes les plus riches de l’Afrique de l’est, l’ancien danseur adore bien en profiter de sa fortune. Et ce sont les moyens de transport qui le passionnent énormément. Le roi du Bongo Fleva s’est offert il y a trois ans en arrière un véhicule de marque Rolls Royce Cullinan. Après ce bijou très coûteux, il a encore mis la main dans la poche pour s’offrir deux Cadillac Escadales d’une valeur d’environ 64 millions de shillings.

Très sollicité pour des concerts à l’extérieur de son pays natal, Diamond Platnumz n’aime pas trop les voyages trop contraignants dans les avions en commun. Ainsi, pour faciliter ses tournées internationales, il s’est acheté un Jet privé estimé à 4 millions de dollars. Naseeb Abdul Juma à l’état civil a poussé aussi loin son penchant pour les moyens de déplacement volant. Il s’est offert un hélicoptère. Il avait même posté l’information sur son compte Instagram. ‘’Dieu est bon, je me suis acheté un hélicoptère aujourd’hui (NDLR : août 2021)’’, avait-il écrit.

Une fois de plus, Diamond Platnumz va encore jouir des fruits de sa fortune. Selon le magazine Celebrity Net Worth, la star tanzanienne a laissé entendre qu’il va s’offrir bientôt un autre Jet privé, étant donné qu’il aime se renouveler constamment. ‘’J’ai effectivement acheté un avion parce que j’aime mettre les choses à niveau’’, précise-t-il. Il est CEO du label WCB, propriétaire d’une grande chaîne de télévision et propriétaire d’une grande agence de transport en commun en Tanzanie.