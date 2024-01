Tchad : Bedoumra Kordji nommé conseiller spécial du premier Ministre

Bedoumra Kordji, ancien cadre de la Banque Africaine de Développement (BAD) et un ancien ministre de l’économie sous le régime du défunt Président Deby père, a été nommé conseiller spécial du Premier Ministre du Tchad. Sa nomination a été annoncée par l’arrêté №0032 signé par le Premier Ministre Succès Masra.

Le rôle de Bedoumra Kordji en tant que conseiller spécial sera d’apporter son expertise et ses conseils au Premier Ministre dans la prise de décisions et la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef du gouvernement et les autres membres de son équipe pour contribuer au développement et à la stabilité du pays.

En effet, Bedoumra Kordji est un homme politique chevronné au Tchad, ayant occupé plusieurs postes au cours de sa carrière. Il est considéré comme proche du Président tchadien, et sa nomination en tant que conseiller spécial fait partie d’une réorganisation plus large de l’appareil gouvernemental dans le pays.

Par ailleurs, le Tchad fait face à des défis importants en matière de développement économique, de sécurité et de stabilité politique. Ainsi , la nomination de Bedoumra Kordji en tant que conseiller spécial vise à renforcer l’équipe gouvernementale et à apporter une expertise supplémentaire dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour relever ces défis.