Tchad : le Syndicat des Enseignants du Tchad poursuit sa grève sèche et illimitéeTchad

Le président du comité de crise du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), Djimoudouel Faustin, annonce dans un communiqué la poursuite de la cessation de travail dans les établissements scolaires.

Cette décision, explique-t-il intervenir en réponse à l’appel à la reprise lancé par le SG du ministère de l’Éducation Nationale et de la promotion civique et le bureau du SET déchu pour le 04/12/2023, le comité de crise du SET Tient à préciser que le mot d’ordre de la grève sèche et illimitée est maintenu jusqu’à satisfaction de nos revendications.

Par ailleurs, le président du comité de crise invite les membres du SET à rester sereins et vigilants aux « manœuvres divisionnistes orchestrées par le SG Mahamat Seid Farah et acolytes ». « Le ministère de l’éducation nationale et de la promotion civique doit regarder la réalité en face et dire la vérité aux décideurs aux fins de trouver des solutions idoines aux revendications des enseignants et non continuer à sombrer dans le mensonge. », conclut le communiqué.