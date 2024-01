Tchad – remaniement ministériel : Boukar Michel nommé

Le gouvernement du Tchad a récemment fait un remaniement ministériel. Une initiative du président de la transition qui a ramené des nouvelles têtes au sein du gouvernement. Boukar Michel a été nommé Ministre de Télécommunication et de l’économie numérique dans ce changement.

Le président Mahamat Idriss Deby, dans le but de renforcer son gouvernement a procédé récemment a un remaniement ministériel. Ainsi, plusieurs autorités se sont retrouvées derrière l’écran. Ceci fait appel à l’entrée de nouveaux visages. Boukar Michel n’a pas été hors de ces personnes intégrées. Il a été nommé ministre de la télécommunication au Tchad.

En effet, cette nomination témoigne de l’importance croissante du secteur des télécommunications et de l’économie numérique dans le développement du pays. À cet effet, il aura la responsabilité de guider et de superviser les politiques et les initiatives visant à promouvoir l’accès aux services de télécommunication, à améliorer l’infrastructure numérique et à stimuler l’innovation technologique dans le pays.

L’économie numérique, fort de son importance dans le pays, joue un rôle de plus en plus crucial dans le développement économique et social des nations. Elle permet de favoriser l’inclusion numérique, d’accélérer la transformation digitale des entreprises, de créer des emplois et de stimuler l’innovation dans tous les secteurs.

En réalité, au Tchad, le secteur des télécommunications et de l’économie numérique offre des opportunités significatives pour le développement économique et social du pays. Il peut contribuer à accélérer la connectivité dans les zones rurales, à améliorer l’accès à l’éducation, à faciliter les services financiers et à encourager l’entrepreneuriat numérique.

Par ailleurs, il urge de clarifier que le Ministre de Télécommunication et de l’économie numérique mettra en place des initiatives visant à créer un environnement propice à l’investissement dans le secteur des télécommunications, à encourager l’innovation technologique et à favoriser la numérisation des services publics.