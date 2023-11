Tchad : Succès Masra à la présidence de la république

Le tapis rouge de la présidence de la république a été déroulé à Succès Masra, leader des Transformateurs, ce lundi 20 novembre 2023.

De retour à N’Djamena, suite à l’accord de principe de Kinshasa, le leader des Transformateurs, Succès Masra a été reçu par le président de transition, Mahamat Idriss Deby. Dans ses premiers mots à la sortie d’audience, Succès Masra a laissé entendre qu’il va œuvrer pour une poursuite sereine de la transition politique en cours dans le pays dans un esprit d’apaisement et de réconciliation nationale. « Nous sommes là pour donner suite à l’accord de Kinshasa qui est un accord de réconciliation nationale qui nécessite trois partis. » indique le leader des Transformateurs.

Il ajoute que ‘’son frère’’, le président de transition a dû donc lui-même prendre les choses à mains du côté de la transition, « nous à la tête du parti les Transformateurs avons pris les choses à mains et puis le président Félix Tshisekedi a pris les choses à mains », déclare Succès Masra. L’homme politique fait également savoir que les cadres de sa formation et lui sont : « venus pour donner suite à l’accord et dire notre disponibilité en tant que transformateurs à mettre sur la table les solutions qui aideront à résoudre les questions que les tchadiens se posent. Pour permettre que notre pays avance sur la question de la sécurité et de développement qui vont de pair avec la démocratie. »

Le deuxième point important révèle Succès Masra : « c’est de rappeler que la suite de la transition d’une certaine manière aura besoin des co-pilotes. Le peuple est co-pilote dans une transition. » Le président du Transformateurs travaillera ainsi de concert avec les autorités en place, pour un retour paisible à l’ordre constitutionnel.