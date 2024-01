Tchad : Succès Masra forme son gouvernement

L’un des plus récent événement politique annoncé au Tchad est, le remaniement ministériel. Une initiative qui intervient dans le contexte de transition politique suite à l’adoption du référendum.

La liste du nouveau gouvernement de la transition a été dévoilée ce mardi 02 janvier 2024. Un signe qui témoigne des changements importants qui ont été opérés au sein de l’exécutif tchadien. En effet, ces changements visent à assurer la stabilité politique et la continuité de l’État pendant la période de transition.

À cet effet, la nouvelle équipe ministérielle comprend des personnalités politiques de premier plan du Tchad. Cette composition diversifiée vise à favoriser l’inclusion et à renforcer la représentativité du gouvernement.

La nouvelle équipe ministérielle

Chef de la diplomatie : Mahamat Saleh Annadif Ministre d’État, garde des sceaux : Abderahim Breme Hamid

Ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur : Dr. Tom Erdimi

Ministre d’État, ministre de la Femme : Amina Priscille Longoh

Ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire : Limane Mahamat

Ministre de l’Éducation : Dr. Dolembaye Saleh Ministre de la Santé publique etde la Prévention: Dr. Abdoumadjid Abderahim

Ministre des Armées : Dago Yacouba Ministre de la Sécurité publique : Mahamat Charfadine Margui

Ministre des Finances et du Budget : Tahir Hamid Nguilin

Ministre des Infrastructures : Aziz Mahamat Saleh

Ministre de la Communication : Abderaman Koulamallah

Ministre de l’Énergie : Dougona Bakasse Reradjim Louise

Ministre des Hydrocarbures : Alixe Naïmbaye Ministre de l’Économie : Mahamat Assiouti Abakar

Ministre des Télécommunications : Boukar Michel

Ministre de l’Élevage : Abdoulaye Diar Ministre de la Production et de la Transformation agricole : Keda Ballah

Ministre de la Fonction publique : Abdoulaye Mbodou Mbami

Ministre de l’Eau : Passalet Kanadé Marssela

Ministre des Transports : Fatimé Goukouni Weddeye

Ministre de l’Environnement : Mahamat Abdelkerim Hanno

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Bravo Waïdou

Ministre des Mines et de la Géologie : Abdelkerim Mahamat Abdelkerim

Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme : Mahamat Assileck halata

Ministre de l’Industrie et du Commerce : Mahamat Abdellkerim Mahamat

Ministre des Affaires culturelles : Abakar Rozzi Teguil

Ministre de l’Action sociale : Fatimé Boukar Kosseï

Ministre de la Formation professionnelle : Djimet Moussa Oumar Ministre, SGG : Dr. Ramatou Mahamat Houtouin

Par ailleurs, le remaniement ministériel offre également l’opportunité de repenser les priorités politiques du Tchad pendant cette période de transition. Il est attendu que le nouveau gouvernement se concentre sur des questions cruciales telles que la consolidation de la stabilité, la promotion de la réconciliation nationale, la gestion des ressources naturelles et le renforcement des institutions démocratiques.