Tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda

En début de semaine, les autorités de Kinshasa annonçaient le démantèlement d’un réseau d’espionnage à la télévision. Devant les caméras, quatre hommes arrêtés et accusés : deux rwandais et deux congolais. Selon les autorités ces hommes préparaient un attentat et avaient infiltrés des cercles influents. Ce vendredi, Kigali se dit « très préoccupé » par l’arrestation de ceux deux hommes par les renseignements congolais et avait déjà demandé leur libération en novembre.

Au Sénégal la société civile manifeste cet après-midi pour demander des comptes au gouvernement sur la gestion des fonds débloqués en 2020 pour la riposte économique, sanitaire et sociale contre le Covid-19. Il s’agit de 1000 milliards de FCFA, 1,5 milliards d’euro débloqués par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires. La Cour des comptes sénégalaise a publié il y a deux semaines un rapport accablant sur la gestion de ces fonds évoquant plusieurs cas de malversation, de surfacturation et une gestion peu rigoureuse de l’enveloppe.

De la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun en passant par les coups d’État au Burkina Faso, retour sur les temps forts qui ont marqué, cette année, l’actualité du continent

