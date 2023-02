Terrible nouvelle : ce joueur ghanéen porté disparu après le séisme en Turquie

Des informations en Turquie indiquent que Christian Atsu, un ancien ailier de Chelsea et de Newcastle âgé de 31 ans, était l’une des victimes piégées dans les décombres.

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie lundi matin, avant qu’un séisme de magnitude 7,5 ne se produise à nouveau lundi (6/2/2023). D’importantes opérations de sauvetage sont en cours dans la région, qui compte plus de 1 800 morts et de nombreux blessés ou disparus.

Des informations en Turquie indiquent que Christian Atsu, un ancien ailier de Chelsea et de Newcastle âgé de 31 ans, était l’une des victimes piégées dans les décombres. Le Ghanéen a rejoint Hatayspor l’été dernier. Outre Atsu, le directeur sportif de Hatayspor, Taner Savut, serait également toujours inclus dans les décombres.

«Le directeur sportif de Hatayspor Taner Savut et Cristian Atsu ont été laissés sous les décombres. Les équipes de recherche et de sauvetage recherchent deux noms», a déclaré Yagiz Soapcuoglu, un journaliste basé à Istanbul, via Twitter. On attend toujours des nouvelles de Christian Atsu, mais il y a de bonnes nouvelles de l’un des coéquipiers de Hatayspor de l’ailier ghanéen.

Le coéquipier d’Atsu, Sam Adekugbe a confirmé qu’il était en sécurité. Via des publications sur les réseaux sociaux sur Instagram , l’international canadien né à Londres, Sam Adekugbe, semble avoir confirmé qu’il était en sécurité.

Melchisedeck

Comments

comments