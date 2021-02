Terrorisme : probable présence du groupe terrorisme Al-Qaïda en Côte d’Ivoire

Paris a révélé lundi que le groupe terrorisme Al-Qaïda envoie des combattants en Côte d’Ivoire et au Bénin.

La révélation a été faite par Bernard Émié, directeur général de la sécurité extérieure (DGSE), après sa participation à un comité exécutif du ministère des Armées consacré aux questions de contre-terrorisme à Orléans (France).

Le chef des renseignements explique que Aqmi qui est malmené par les opérations militaires Maliennes et Françaises souhaitent étendre son influence plus au sud de la sous-région sahélienne.

Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste fondée en 1987 par le cheikh Abdullah Yusuf Azzam et son élève Oussama ben Laden. Il a recours au terrorisme pour faire entendre ses revendications.

La Côte d’Ivoire a été victime d’une attaque terroriste le 13 mars 2016 dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Une fusillade qui avait coûté la vie à près d’une vingtaine de personnes dont des éléments des Forces Spéciales.

