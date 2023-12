The Bachelor 2023: « Dieu nous préparait à quelque chose de beaucoup plus grand», Samira après sa défaite

Samira a finalement rompu son silence après sa défaite dans la course pour conquérir le cœur du Bachelor face à sa copine Zainab. Elle a partagé son message sur sa page Facebook.

Quelques heures après cette finale, Samira, connue aussi sous le pseudonyme de « I am the best » est sortie de son mutisme. « Je suis partagée entre plusieurs émotions, je suis ravie de me voir authentique à la télé. Durant cette aventure j’ai vécu des moments incroyables en profitant à fond aux côtés des personnes formidables, j’ai été moi en espérant que ça aboutisse but Anyway. Tous ceux qui voulaient que je reçois la rose final ce soir on n’a pas perdu. Dieu nous préparais à quelque chose de beaucoup plus grand et certainement à une histoire d’amour plus intense et réelle », a-t-elle écrit.

Elle a continué en révélant qu’il n’y avait pas d’amour entre le Bachelor et elle. « À la fin de cette expérience Clive et moi étions unanime que l’on devrait prendre des chemins différents mais je reste reconnaissante qu’il m’aie Gardé toute ces fois », a affirmé Samira.

Pour conclure, Samira a manifesté sa joie pour le choix de Clive porté sur Zainab et a profité pour féliciter cette dernière. « Mais surtout qu’il ait choisi my baby girl Zainab. C’est un soulagement que tu sois celle qui gagne cette compétition même si je ne trouve pas l’amour, toi tu l’as trouvé je suis fière de toi. Tu es une personne incroyable qui a le cœur sur la main, et au final c’est toi mon vrais amour dans cette compétition. Go ahead baby je te souhaite le meilleur ».