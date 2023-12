The Bachelor Afrique Francophone 2 : L’idylle entre Clive Ketu et Zeynab a pris fin

Clive Ketu Mbaku et Zeynab Beydoun ne sont plus en couple. La production de l’émission de la téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, saison 2, via la page Facebook de Canal + Afrique, a annoncé la fin de leur idylle.

C’est terminé entre Clive Ketu et Zeynab

L’information publiée sur la page Facebook de Canal + Afrique le lundi 18 décembre est venue comme un coup de massue pour les nombreux téléspectateurs de la saison 2 de l’émission de téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’. ‘’Après avoir terminé l’aventure de The Bachelor Afrique en couple. Zaïnab et Clive ont finalement décidé de mettre fin à leur relation’’, pouvait-on lire.

Bien avant l’annonce de cette séparation du couple par la production de l’émission, les rumeurs avaient même avancé que le Bachelor Clive Ketu Mbaku aurait doté dans son pays au Cameroun une jeune fille prénommée Mireille. Que s’est-il réellement passé pour que subitement les responsables de l’émission donnent l’information de la fin de l’idylle entre l’ivoirienne, Zeynab Beydoun et le camerounais, Clive Ketu Mbaku ?

On comprend à présent que lorsque la question de leur relation est posée à Zeynab, elle la contournait toujours. Bien que les ivoiriens étaient très heureux de l’union du couple.Toutefois, depuis le début du tournage de la téléréalité, beaucoup de voix se sont élevées pour critiquer négativement cette émission. Des personnes comme une journaliste béninoise, un écrivain ivoirien et un prêtre camerounais. ‘’Aucune femme (fille) digne de ce nom ne devrait regarder ce truc de Bachelor !!!! C’est toxique!. Le concept de Bachelor est une grosse insulte à la dignité de la femme, une consécration puante du machisme !!!!’’, a fait savoir le serviteur de Dieu camerounais sur la toile. C’est sans compter avec des révélations de la candidate malheureuse de la finale, Samira, qui affirmait que le Bachelor était infidèle.