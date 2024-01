Tidjane Thiam, année 2024, CAN en Côte d’Ivoire : Anges Félix N’Dakpri parle !

« Le président Tidjane Thiam se positionne comme le trait d’union intergénérationnel qui porte aujourd’hui les rêves, les espoirs et les espérances de tous les militants et sympathisants du PDCI-RDA. D’abord, je dois dire que l’année 2024 symbolise l’année de l’abondance déterminée par ce que nous avons antérieurement semé. C’est donc une année capitale pour notre chère patrie la Côte d’Ivoire et ses habitants. À nos braves et vaillantes populations, je présente mes vœux de bonne santé, de paix, d’amour, de tolérance et de partage dans la fraternité et la Solidarité sous l’autorité et le regard bienveillant de Dieu Tout-Puissant. Ensuite, j’ajouterai que la délégation communale de Toumodi, à l’instar de toutes les autres délégations, a vécu une année 2023 chargée de fortes émotions avec les diverses élections, le rappel à Dieu de notre regretté et bien aimé président Henri Konan Bédié et d’éminentes personnalités de notre parti, la tenue du Congrès extraordinaire qui a été auréolée par l’élection démocratique de monsieur Tidjane Thiam en qualité de 3e président du PDCI-RDA après les présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Il est évident que ces événements majeurs qui n’ont pas été de tout repos annoncent un nouveau cycle pour notre parti. Nous devons consolider nos acquis dans l’union, la discipline, le travail, la tolérance, le respect et la reconnaissance afin d’écrire ensemble de nouvelles pages de notre histoire contemporaine. Cela passe par une nouvelle offre socio-politique à proposer aux Ivoiriens inspirée par les valeurs et les vertus cardinales bâties par les pères fondateurs du RDA dont est né le PDCI. En cela, le président Tidjane Thiam se positionne comme le trait d’union intergénérationnel qui porte aujourd’hui les rêves, les espoirs et les espérances de tous les militants et sympathisants du PDCI-RDA. Les délégations que nous représentons auront pour mission de porter sa vision et les nouvelles orientations qui en découlent sur le terrain à travers la mobilisation de nos personnels politiques et nos bases en vue de reconquérir démocratiquement le pouvoir d’État que nous avons perdu depuis maintenant 25 ans. Pour finir, il faut dire que 40 ans après Côte d’Ivoire 84, notre pays a l’honneur et le privilège de recevoir et d’organiser la CAN de l’hospitalité. C’est une grâce pour la Côte d’Ivoire et l’ensemble de ses populations. Le Président de la République et son gouvernement ont mis les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle et historique. Qu’il me soit permis de les féliciter et remercier pour les efforts déployés. Le football est un levier de paix, de cohésion et de réconciliation entre les peuples et les nations. C’est un puissant pouvoir qui transcende les races, les frontières et les nationalités. Mon souhait est de voir nos Éléphants remporter leur 3e trophée. Mais au-delà des enjeux footballistiques, ma prière est que cette compétition aide la Côte d’Ivoire à se retrouver, à se parler et à se réconcilier autour du Chef de l’État pour l’avenir du pays et la mémoire de nos illustres disparus ».