Titrologie : Laurent Gbagbo contre-attaque, Ouattara choisit Amon Tanoh pour assurer sa succession

En Côte d’Ivoire, la revue de presse ou la titrologie de ce mercredi 6 octobre 2020, présente une variété de sujets dont la succession du président Ouattara, la rencontre Bédié-Députés PDCI en passant par les préparatifs du congrès du parti de Gbagbo et la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde des Éléphants.

Titrologie du mercredi : Laurent Gbagbo contre-attaque, Ouattara lance son jocker pour la présidentielle de 2025

C’est reparti pour la bataille pour les futures échéances électorales en Côte d’Ivoire. L’opposition tout comme le pouvoir, affûte ses armes. Le constat est placardé dans la presse ivoirienne de ce mercredi où l’on apprend la nomination imminente d’un nouveau vice-président de la République après le départ de Daniel Kablan Duncan depuis plus d’un an.

A en croire le quotidien L’Héritage, proche de l’opposition, l’ancien ministre Marcel Amon-Tanoh serait le choix d’Alassane Ouattara, pour être le porte-flambeau au Rhdp à la présidentielle d’octobre 2025. Une manoeuvre politicienne du chef de l’Etat, selon le journal, pour se rapprocher du peuple du Sanwi.

Une révélation qui tombe au moment où le RHDP (parti au pouvoir ) fait sa mue sous la houlette de son président. En effet, Alassane Ouattara vient de mettre sur pied un comité de restructuration du parti présidentiel, comité que vient d’intégrer le VP Mamadou Sanogo, informe Le Patriote.

Le camp Gbagbo lance une offensive

Les hostilités sont également lancées du côté de l’opposition avec le Congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo qui se profile à l’horizon.

En effet, Les 16 et 17 octobre 2021, Laurent Gbagbo et ses partisans vont formaliser la création d’une nouvelle formation politique. Les hommes forts de ce nouveau parti sont dejà connus, titrent Le Quotidien d’Abidjan et L’Héritage. Le Temps note une “percée des jeunes et des femmes” dans cette nouvelle formation politique.

Un Parti politique “de gauche” qui aura selon l’ancien président ivoirien le même contenu que celui du Front populaire ivoirien (Fpi) confisqué par Pascal Affi N’Guessan. D’ailleurs, la VP Pierrette Bléhidé, dans Notre Voie, avertit les militants de cette mouvance opposée au nouveau parti de Gbagbo. “Ne suivez pas Gbagbo dans sa nouvelle aventure”, rapporte le quotidien.

Par ailleurs, le Nouveau réveil qui loue à sa Une “Les grands mérites du président Bédié”, applaudit le rapprochement Gbagbo-Bédié. Un “calcul qui fait vraiment peur à Ouattara”. De son côté, Le Bélier titre à sa Une la célébration des 75 ans du PDCI.

Le Sport pour terminer, 25 Éléphants de Côte d’Ivoire descendent en “conquérants” sur Johannesburg en Afrique du Sud pour affronter le Malawi en éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

afrique-sur7.ci

Comments

comments