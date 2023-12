Togo – candidature : l’armée togolaise recherche de nouveaux officiers

L’armée togolaise recherche de nouveaux officiers pour maintenir et renforcer les capacités du secteur. Elle a besoin de dirigeants compétents et dévoués pour assurer la sécurité et la défense du pays. La candidature pour devenir un officier dans l’armée togolaise est ouverte à tous ceux qui répondent aux critères requis.

Le ministère des armées a procédé au lancement de nouveaux officiers dans l’armée. Ainsi, ce recrutement concerne uniquement trois écoles : l’école spéciale militaire (ESM), l’école navale (EN) et l’école des commissaires des armées (ECA). Les pièces à fournir comportent une demande manuscrite au concours envoyée au ministère des armées, une copie du certificat de nationalité togolaise, une copie du certificat de naissance, les copies des diplômes scolaires et universitaires, un certificat médical délivré par un médecin avec une quittance 5000 Fcfa.

Pour postuler en tant qu’officier, il est généralement nécessaire de remplir ces critères. Ce processus vise à sélectionner les candidats les plus aptes à assumer les responsabilités d’un officier. Le dépôt des dossiers se termine au plus tard le samedi 09 décembre 2023 à midi à l’Etat-major général des Forces Armées Togolaises à Lomé, et à la Brigade territoriale de la Gendarmerie Nationale à Kara au Nord du pays.

Une fois sélectionné, un candidat peut suivre une formation militaire complète qui comprend des aspects théoriques et pratiques. Cette formation vise à développer les compétences en leadership, la discipline, les tactiques militaires, les opérations stratégiques, ainsi que les valeurs et l’éthique propres à l’armée togolaise. La phase du test de présélection aura lieu du 12 au 13 décembre 2023.