Togo : des enseignants imprégnés dans les normes pédagogiques

Le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire au Togo a lancé la formation des enseignants admissibles au concours national de recrutement des fonctionnaires enseignants. La formation a débuté le 15 janvier 2024 dans toutes les régions éducatives du Togo.

Cette formation, d’une durée de trois semaines, a pour objectif d’imprégner les nouveaux enseignants des valeurs, des normes et des méthodes pédagogiques spécifiques au système éducatif togolais. Elle sera assurée par des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, sous la supervision des directeurs régionaux de l’éducation.

En effet, la cérémonie de lancement a été présidée par le Secrétaire général du MEPST, Ahiya Barakpete, au nom du ministre Dodzi Komla Kokoroko. Il a transmis les félicitations du ministre aux nouvelles recrues pour leur réussite au concours et leur a donné des conseils pour le bon déroulement de la formation.

Par ailleurs, il urge de clarifier que les résultats définitifs de la formation seront évalués et proclamés à la fin de celle-ci. Les enseignants admis à l’issue de la formation seront ensuite affectés dans les établissements scolaires en fonction des besoins du service.