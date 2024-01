Togo :le payement de la TVM désormais possible en ligne

L’Office Togolais des Recettes (OTR) a mis en place la digitalisation des services liés au paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) au Togo. Ainsi, les automobilistes et cyclomotoristes peuvent désormais utiliser une application mobile disponible sur Google Play pour effectuer le paiement de la TVM.

Les citoyens peuvent désormais payer leur TVM via une application. Ceci est le fruit de la nouvelle innovation de l’OTR au Togo. En effet, cette application offre la possibilité d’obtenir une quittance de paiement une fois l’opération réalisée. Ainsi, les utilisateurs peuvent régler leurs paiements avec une carte de crédit ou utiliser les solutions de paiement mobile T-Money et Moov Money Flooz.

Cette initiative a été annoncée en décembre 2023 par l’OTR et est maintenant opérationnelle.

Cependant, il est important de noter que la TVM reste suspendue pour toutes les catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial pour l’année 2024. Cette suspension avait été décidée en 2022 pour aider les citoyens du Togo à faire face à la vie chère et à l’inflation pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Cette suspension a été reconduite dans la loi de finances 2024, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules à usage commercial. Ils devront cependant attendre la levée de la suspension pour pouvoir utiliser l’application mobile pour le paiement de la TVM.