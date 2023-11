Togo : l’usage des pétards désormais interdit

Plusieurs manifestations d’observent chaque année lors des différentes fêtes de fin d’année. De la même manière, parmi les cadeaux que disposent les enfants figurent les pétards. Un instrument de distraction qui parfois constitue une source d’incendie.

En effet, pour éviter les incendies et des mauvaises nouvelles au seins de la population au Togo, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Calixte Madjoulba a décrété le décret portant l’importation des pétards au pays.

Ainsi, son usage est aussi interdit sur toute l’étendue du territoire nationale. Cette mesure a été prise pour assurer la sécurité des personnes et des biens pendant la période des fêtes.

À en croire le ministre, cette mesure vise à prévenir les cas d’incidents qui pourraient causer l’utilisation de ces dispositifs pendant la période des fêtes. De la même manière, il a été précisé que toutes les formes de pétards et d’artifices similaires sont concernés.

À en croire le ministre, l’usage de ces dispositifs ne donne aucune image de sécurité dans un environnement. Par conséquent, l’usage des pétards pourrait perturber les différents efforts du gouvernement togolais dans le maintien de l’ordre public.

Par ailleurs, « la mesure est toujours en vigueur et que les contrevenants s’exposent à la rigueur de la loi et aux sanctions particulières prévues à cet effet. Des instructions seront données aux forces de sécurité, pour procéder à leurs saisies, traquer et au besoin interpeller les contrevenants », a détaillé Calixte Madjoulba.