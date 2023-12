Togo – soins médicaux au CHU Sylvanus Olympio: une priorité pour le gouvernement

Le gouvernement togolais a pris des mesures importantes pour renforcer les soins médicaux au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio. Une initiative qui vise à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Ainsi, plusieurs fauteuils roulants, béquilles et de déambulateurs ont été envoyés aux patients du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio.

Le CHU Sylvanus Olympio est un établissement de santé de référence au Togo. Il joue un rôle essentiel dans la fourniture de services médicaux de haute qualité. Pour maintenir cette place de référence, le gouvernement a investi à nouveau dans l’infrastructure et les équipements du CHU, en veillant à ce qu’il dispose des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population.

Ainsi, dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière dirigée par les ministres des Transports et de la protection civile, Affoh Atcha-Dedji et Calixte Madjoulba, plusieurs fauteuils roulants et lot de matériels orthopédiques ont été donnés. Cela inclut la rénovation et l’extension des infrastructures existantes et l’achat d’équipements médicaux de pointe.

En revanche, ce geste du gouvernement de Faure Gnassingbé montre l’attention particulière qu’il accorde à l’amélioration de l’accès aux soins médicaux pour les populations les plus vulnérables. Par ailleurs, il faut préciser que des programmes ont été mis en place pour soutenir financièrement les patients qui ne peuvent pas se permettre d’assurer les traitements médicaux.