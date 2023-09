Togo : Yawa Florence Kouigan au service de la population

La ministre Yawa Florence Kouigan, a pris fonction le mercredi 13 septembre 2023, lors d’une cérémonie. Il s’agit de la passation de charge entre le ministre Akodah Ayewouadan et la ministre Yawa Kouigan. Ainsi tous les regards sont désormais tournés vers la ministre Yawa Kouigan, porte parole du gouvernement dans la poursuite du travail déjà en cours.

Yawa Florence Kouigan désormais porte-parole du gouvernement togolais

Selon elle, il est indispensable d’écouter la voie de son collègue Akodah Ayewouadan, conformément à la vision du Chef de l’Etat. Travailler avec abnégation est l’idéale solution pour parvenir à des résultats escomptés. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos de la ministre. « Nous continuerons de promouvoir une communication dynamique en utilisant à la fois les voies de communications traditionnelles et d’informations, mais aussi les nouvelles technologiques pour atteindre un public toujours plus large en s’efforçant chaque jour de répondre aux besoins de nos concitoyens et de travailler à la pédagogie de l’action gouvernementale », a exprimé la ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Florence Kouigan.

Elle promet à cet effet être attentive, ouverte et disponible pour donner de solutions aux diverses préoccupations. Il faut souligner que cette cérémonie de passation de service a réuni plusieurs personnalités.