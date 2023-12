Tonkpi: Des bons de permis de conduire et des prises en charge octroyés aux étudiants et élèves de Danané

Préoccuper par l’épanouissement et le bien-être de la jeunesse, Ibrahim Ben Bamba, Conseiller économique et social, a octroyé 65 bons de permis de conduire et 100 prises en charge de formation de qualité aux membres de l’Association des élèves et étudiants de Danané (Aeed).

Cette activité qui cadre bien avec la volonté du Chef d’Etat, Alassane Ouattara, de faire de l’année 2023, l’année de la jeunesse, s’est tenue le dimanche 10 décembre 2023, à Abidjan-Cocody.

Les apprenants ayant reçu ces bons de conduire ne débourseront que la somme de 30 000 FCfa sur 150 000 FCfa. Les 120 000 restants, soit 80 %, sont supportés par le Conseiller économique et social. Par ailleurs, les cours de conduite se feront au sein de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

En outre, Ibrahim Ben Bamba a également offert 100 prises en charge qui permettront aux étudiants de Danané de bénéficier de formation de qualité, à coûts réduits, dans certaines universités privées d’Abidjan.

Par ces gestes, le donateur veut inculquer la solidarité aux élèves et étudiants issus de Danané. Car, il a beaucoup souffert lorsqu’il était encore sur les bancs. Poursuivant, il a salué la bonne organisation des élections qui a vu le couronnement du jeune Kpan Mickael à la tête de l’Association des élèves et étudiants de Danané.

Contents, les récipiendaires ont traduit par acclamations et des cris leur grande joie de savoir qu’ils sont au cœur des préoccupations de leur aîné, Ibrahim Ben Bamba. Le président de l’Aeed, Kpan Mickael lui a traduit les sincères remerciements de ses amis.