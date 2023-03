Tornade à Zokolilié : 344 familles sans abri

Une violente tornade a défiguré le village de Zokolilié, dans la sous-préfecture de Lakota le 4 mars 2023, emportant tout sur son passage. Maisons décoiffées, arbres arrachés, eau et électricité non fonctionnels. Les édifices religieux, scolaires et sanitaires n’ont pas échappé au vent qui était accompagné d’une forte pluie. C’est le tableau sombre de ce village de douze mille âmes.

En entendant l’intervention de l’État de Côte d’Ivoire, ce sont environ 344 familles, selon le bilan enregistré, qui dorment à la belle étoile ne sachant où s’abriter, comme de véritables déplacés dans leur propre village.

Pour les enseignants sinistrés, la priorité est de réhabiliter l’école et les logements des maîtres au plus tôt afin de donner la chance aux apprenants en classe de CM2 de participer, en fin d’année, au concours d’entrée en 6e.

« La situation est extrêmement grave. Nous avons fait le tour des bâtiments administratifs. Nous observons que presque personne n’a été épargné. Les dégâts sont énormes. Heureusement qu’il n’y a pas eu mort d’hommes. Certaines structures auront du mal à reprendre naturellement. Les fonctionnaires qui animent ces structures sont prêts à reprendre le travail, mais au plan matériel, il y a beaucoup de difficultés », a déclaré Binaté Lassina, préfet du département de Lakota, à l’issue de la visite qu’il a effectuée sur les différents sites sinistrés. Notamment aux groupes scolaires 1 et 2 du village, de la maternité, du dispensaire ainsi que dans certains ménages impactés par la tornade.

« Nous sommes venus exprimer la compassion du Président de la République et de tout le gouvernement. Des voix plus autorisées prendront la parole pour le dire, mais nous sommes là pour observer, faire un bilan et remonter l’information à la hiérarchie », a fait savoir le préfet aux sinistrés.

