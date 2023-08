Tottenham : après le départ de Harry Kane, voici le nouveau capitaine

L’emblématique capitaine de Tottenham FC Harry Kane a quitté le club après plus de 20 ans. Ainsi, à la suite de son départ, un nouveau capitaine a été désigné. Et pour assurer cette lourde tâche, le choix est porté sur le Coréen Heung-min Son.

Tottenham : Heung-min Son désigné capitaine en remplacement d’Harry Kane

Le remplaçant du buteur de Tottenham en tant que capitaine, est désormais connu. Heung-min Son, puisque c’est de lui qu’il s’agit, va assurer dès le début de la saison 2023-2024, le poste de capitaine au sein du vestiaire des Spurs. Il succède ainsi à Harry Kane qui a quitté le club pour une nouvelle aventure en Allemagne précisément au Bayern Munich.

Après ce départ du prince, le moment de reconstruction est arrivé pour Tottenham. De ce fait, plusieurs compartiments de l’équipe doivent être revus. C’est ainsi que Ange Postecoglou, l’entraîneur du club londonien a désigné le sud coréen comme capitaine. Ce dernier sera assisté par deux adjoints. Il s’agit de James Maddison, arrivé cet été, et Cristian Romero, recruté l’été dernier.

En procédant à tout ce remu ménage, le club londonien entend tourner définitivement la page de son emblématique capitaine et buteur. Alors, de nouveaux cadres vont éclore et permettre au club de rester sur le toit du monde.

À noter que le transfert d’Harry Kane a coûté 110 millions d’euros. Sans doute le plus gros montant jamais perçu par Tottenham, et jamais dépensé par le Bayern. Il est lié au club bavarois jusqu’au 30 juin 2027 et portera le numéro 9 a sein de sa nouvelle équipe.