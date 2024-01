Touré Adama met des cars gratuits à la disposition des supporters

La Coupe d’Afrique des Nations(Can) est entrée dans une phase décisive depuis le 27 janvier 2024 avec les 8ème de finales. C’est dans ce cadre que les Éléphants de Côte d’Ivoire seront aux prises avec les Lions de la Taranga du Sénégal au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro le 29 janvier. Afin de permettre aux supporters de se rendre à Yamoussoukro pour suivre la rencontre, Touré Adama, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d’Ivoire (Cngr-CI) a décidé de mettre à leur disposition des moyens de transport. «En ma qualité de président des gares routières de toute la Côte d’Ivoire et en collaboration avec certaines partenaires, notamment des compagnies de transport, dont Smt Transport, Océan transport Côte d’Ivoire, GTI, nous mettons des cars à la disposition de ceux qui voudront effectuer le déplacement à Yamoussoukro pour pousser nos athlètes à la victoire historique », a-t-il déclaré sous des applaudissements nourris lors d’une déclaration lue le 27 janvier à Adjamé. Pour le président Touré Adama, seuls les supporters qui ont acquis des tickets d’entrée au stade pourront faire le voyage de Yamoussoukro.

Mieux, ces supporters doivent être habillés en maillot orange et enfin être âgés de 18 ans et plus. Selon lui, le départ aura lieu le 28 à partir de 16 heures à la gare Gbêba à Adjamé et le retour juste après le match. Il a également appelé tous les supporters au fair-play. Cet acte de grandeur nature du président Touré est à saluer à sa juste valeur et devrait faire cas d’école.