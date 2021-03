Touré Alpha Yaya trahi par sa conviction: “je suis plus que convaincu qu’il perdra”

Michel Gbagbo n’a pas perdu, le député RHDP a été trahi par sa conviction.

Michel Gbagbo, Fils aîné de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été élu député de Yopougon, la plus grande commune de la Côte d’Ivoire, à la grande surprise de Touré Alpha Yaya, député élu du RHDP.

En effet, le 12 mars 2021, Touré Alpha Yaya rendait publique une conviction selon laquelle Michel Gbagbo n’aurait aucune chance de remporter l’élection du 6 mars dernier. “Michel Gbagbo, candidat à yopougon, je suis plus que convaincu qu’il perdra. Car, il est comme moi ,actuellement pauvre comme un rat d’église. Pour faire la campagne, il faut disposer d’un minimum. Je me rappelle, en 2018, il rasait les murs de la Résidence Marcory résidentielle où il allait voir l’ex Pan Soro Guillaume, à la demande de son père, pour récupérer la somme de 100 millions de nos francs pour assurer sa survie. Et depuis la chute de la maison Gbagbo, je ne pense pas qu’il ait eu quelque chose de substantiel pour modifier son quotidien. A moins d’un miracle, je me demande donc comment il pourra battre efficacement campagne. Puisqu’il reste entendu que le nom de son père seul ne suffira pas pour que les électeurs rallient sa cause. Dans une commune où beaucoup de choses ont changé depuis 2011, je suis curieux de voir comment Michel Gbagbo pourra s’y prendre pour rafler la mise face aux candidats du RHDP maîtres du terrain et bien en place. Qui vivra verra.” a-t-il dit sur sa page Facebook.

Mais la surprise fut grande quand la Commission Électorale Indépendante annonça la victoire de Michel Gbagbo . Dans cette commune populaire d’Abidjan qui compte le plus grand nombre d’électeurs de Côte d’Ivoire, près de 500.000 sur 7,4 millions, Michel Gbagbo a été élu avec 41.820 voix 47,20% devant le député sortant du RHDP, Koné Kafana.

Michel Gbagbo, vient par ce triomphe,réinstaller son père Laurent GBAGBO à Yopougon et dans le jeu politique du Pays.

Sapel MONE

