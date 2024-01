Tourisme: Le Soudan du Sud sollicite l’expertise d’acteurs ivoiriens

Une délégation de plus d’une dizaine de personnes venant de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, du Zimbabwe, de l’Éthiopie, de l’Afrique du Sud et des Etats-Unis a séjourné du 22 au 26 janvier 2024, au Soudan du Sud.

Ce, à l’invitation du gouvernement soudanais, dans le cadre d’une collaboration entre l’État du Sud Soudan et l’organisation African Tourism Board en vue de partager des expériences pour la promotion et le marketing du tourisme de cet État fédéral d’Afrique de l’Est.

La partie ivoirienne était représentée par Fatim Henriette Tollah, responsable de la commission mobilisation de fonds à African Tourism Board, qui, dans son allocution face au vice-président, Prof. James Wani Igga, a proposé au pays, l’installation d’un musée dans la ville de Djouba, la capitale, pour des circuits touristiques, la construction d’infrastructures touristiques, notamment des hôtels, restaurants, centres de loisir.

« Nous leur avons surtout proposé de raffermir davantage leurs relations diplomatiques avec d’autres pays afin d’attirer plus d’investisseurs dans le domaine du tourisme. Et aussi créer des centres d’exposition où peuvent s’organiser de grands évènements, créer des festivals internationaux qui vont attirer des touristes vers leur destination, surtout qu’ils ont un potentiel touristique encore vierge, donc prêt à la découverte tel que des parcs nationaux », a fait savoir la représentante ivoirienne, jointe au téléphone dans l’après-midi du 29 janvier 2024.

Fatim Henriette Tollah se réjouissant de cette expérience a exprimé sa gratitude au gouvernement sud soudanais pour l’invitation. « Cette visite des sites touristiques du pays en jet privé a été une très belle expérience. Le pays est vaste et paisible; sauf qu’il est encore en retard et il serait bien de s’inspirer du modèle ivoirien dans sa stratégie de développement du tourisme », insiste la responsable de la commission mobilisation de fonds à African Tourism Board.

Tout le séjour, selon elle, a été fait en présence du vice-Président de la République and Chairman of the Economic Cluster, Prof. James Wani Igga, de Rizik Hassan, ministre de la Conservation de la faune et du Tourisme, du ministre de l’Élevage et de la Pêche, Adego Nyikoach et du ministre des Investissements, Deu Mathok.