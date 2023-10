Tourisme : L’école brésilienne de Samba “Unidos de Padre Miguel” à l’ouverture de la 34e édition de la CAN

L’une des retombées de la participation de la Côte d’Ivoire au Cinquantenaire des Brésiliennes des agences de voyages (Abav Expo 2023), tenu à Rio de Janeiro, du 26 au 29 Septembre 2023, demeure sans nul doute la présence très prochaine sur les bords de la lagune ébrié de l’école brésilienne de Samba « Unidos de Padre Miguel ». De l’avis de Mme Jennifer Cérès, responsable du Bureau Tourisme et des Loisirs de la Côte d’Ivoire pour le Brésil, le groupe de Samba prendra part à l’ouverture de la 34e édition de la CAN. La phase finale de cette édition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Une occasion pour les visiteurs brésiliens de redécouvri le riche patrimoine ivoirien. « Ce sera un grand événement sportif et culturel. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les investisseurs Ivoiriens et Brésiliens à profiter des opportunités offertes par ces deux pays frères qui viennent de renforcer encore davantage leur coopération socio-culturelle à travers la participation de l’école de Samba Unidos de Padre Miguel à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) », a exhorté La Directrice du Tourisme et des Loisirs de la Côte d’Ivoire au Brésil, Mme Jennifer Curcio.

A l’heure du bilan, Abav Expo 2023 affiché selon les rapports et statistiques 43 000 participants, soit 63% de plus que l’année dernière (2022). A en croire les organisateurs, ce nombre impressionnant de participants justifie amplement la décision stratégique de la présence de la Côte d’Ivoire et de la promotion de la Destination Côte d’Ivoire lors de ce grand rendez-vous touristique.

Cette rencontre, affirme Mme Jennifer Cerès a contribué à promouvoir la destination Côte d’Ioire. Pour elle, ce fut un moment privilégié d’impulser la vision du Président Alassane Ouattara. Et ce, à travers la stratégie touristique nationale « Sublime Côte d’Ivoire ». Un programme porté par son gouvernement, sous le leadership du Premier Ministre, Chef du gouvernement, M. Patrick Achi et son Ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana. L’objectif visé, faire de la Côte d’Ivoire le leader Africain du tourisme à l’horizon 2025.

La Côte d’Ivoire qui est la 3è destination du Tourisme d’affaire en Afrique après le Maroc et le Nigeria a suscité l’intérêt des visiteurs. Son riche patrimoine touristique, les différentes opportunités d’investissements pour mieux développer ses multiples richesses naturelles et ressources touristiques ont attiré de nombres attentions.

Mme Jennifer Cérès, a présenté une douzaine de ressources touristiques qu’elle a partagées dans ses différents échanges avec les brésiliens. Il s’agit, entre autres, de l’offre balnéaire de 550 km de littoral et 300 Mille hectares de plans d’eau lagunaire ; des 17 aires protégées dont 8 parcs nationaux et 7 Réserves partielles, 1 Réserve intégrale et 1 Réserve scientifique couvrant une superficie totale de plus de 2 million d’hectare, soit environ 7% du territoire national ; du Parc national de Tai classé sur la liste des Réserves de biosphère, patrimoine mondiale Unesco ; du Parc national du Banco, patrimoine mondiale Unesco, qui est une forêt primaire couvrant près de 3500 hectares en plein cœur d’Abidjan.