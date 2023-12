Tournoi de la municipalité d’Abobo : FC Osa enlève le trophée Kandia Camara

Démarré en août, la 12e édition du tournoi de la municipalité doté du trophée Kandia Camara a connu son apothéose le jeudi 28 décembre 2023, au complexe sportif d’Abobo, avec le sacre de Fc Osa qui a écrasé le Real d’Abobo sur le score de (4-0), en présence du 3e adjoint au maire, Ouattara Brahima, représentant le maire Kandia Camara.

Pour cette édition, le vainqueur Fc Osa, en plus du trophée, a reçu un ballon et une enveloppe. Son challenger, le Real d’Abobo a eu droit à un ballon et une enveloppe. L’équipe fair-play, Vita club et le meilleur buteur du tournoi, Koné Ali ont eu chacun un trophée et une enveloppe.

Ouattara Brahima a, au nom du maire Kandia Camara, félicité et remercié le conseil municipal pour l’organisation de ce tournoi, tous les ans, ainsi que tous les dirigeants de clubs d’Abobo, les supporteurs et toutes les équipes ayant pris part à ce tournoi.

Pour lui, l’objectif de ce tournoi est de raffermir les liens entre les clubs de la commune, de rassembler les jeunes autour des idéaux de paix, de fraternité, de cohésion sociale et du vivre ensemble.

« Le football est un jeu, une distraction. Mais au-delà du football, nous voyons l’union, la paix que prône le Président de la République, Alassane Ouattara », a expliqué l’émissaire de Kandia Camara.

Pour lui, il n’y a pas de gagnant encore moins un perdant, car il n’y a que « la jeunesse d’Abobo qui gagne ». Il a ensuite lancé un appel à la mobilisation de toutes les populations de la commune d’Abobo en ce qui concerne la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire.

« Le maire invite à se rendre au stade d’Ebimpé non seulement pour le match d’ouverture mais aussi pour tous les matches des Eléphants pour les pousser à la victoire finale. Nous voulons que cette coupe reste ici en Côte d’Ivoire », a souligné Ouattara Brahima qui avait à ses côtés l’adjoint au maire, Dr Kpan Georges.