TOURNOI SCOLAIRE – Participation massive des jeunes au jeu d’échecs

Le jeu d'échec se développe beaucoup dans la région Boeny. Le sport est en plein essor surtout au niveau des établissements scolaires. La XIe édition du tournoi scolaire organisée par la ligue régionale, dirigée par le président Fidiarivony et son équipe, a vu la participation massive des jeunes élèves des établissements scolaires de Mahajanga, le samedi 27 mai. La compétition étoile organisée au collège Saint-Gabriel à Mangarivotra a regroupé cent vingt et un jeunes issus de neuf établissements : l'école privée Saint-Gabriel, la Bonne, le collège Sainte Jeanne d'Arc à Antanimalandy, ainsi que le Lycée technique et professionnel, l'école Sainte-Thérèse, les lycées Philibert Tsiranana, Radama Rasalimo et Fjkm Ziona vaovao. Aux résultats, l'école privée la Bonne étoile et le collège français privé Françoise Dolto ont remporté un titre chacun dans la catégorie U-10, Gabrialy Andriamandimbiarisoa, et moins de 14 ans, Nomentsoa Rakotoarimanana. Dans la catégorie des moins de 16 ans, le champion est Zakarilala Ranaivomanana, issu du Lycée technique professionnel, devant Lahinirina Marson Scolarie et Jean-Eli Nathanaël Rakotoarisoa de la Bonne étoile, classés respectivement aux deux autres marches du podium. Mahery Ifaliana Andrianarison, du collège Saint-Gabriel, un battu Baltazar Duvelin Misainasoa Nomenjanahary dans la catégorie Open. Le tournoi a été disputé dans cinq catégories, dont l'Open et en sept tours de 15 mn deux fois. Le plus jeune participant avait 6 ans et le plus âgé, 22 ans.