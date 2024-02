Tout savoir sur l entraineur du Mali

Maintenant vérifiez bien que les MALIENS LA RENTRENT TOUS ! On garde juste l’entraîneur, il est trop mignon on dirait un BÉTÉ DE ISSIA … mais c est pas étonnant … si on cherche bien même ….

Qui est Éric Sékou Chelle , l entraîneur du MALI ?

C’etait un footballeur international malien puis entraîneur, né le 11 novembre 1977 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il est malien par sa mère et possède également la nationalité française par son père. Il évolue au poste de défenseur central du milieu des années 1990 jusqu’au milieu des années 2010.

Après des débuts à l’AC Arles, il évolue au FC Martigues, au Valenciennes FC, au RC Lens, au FC Istres et aux Chamois niortais. Il compte six sélections avec l’équipe du Mali.

Devenu entraîneur, il dirige de 2016 à 2017 Marseille Consolat, puis pendant quatre ans le FC Martigues. Le 21 mai 2021 il est nommé entraineur de l’US Boulogne …