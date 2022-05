LaLiga, l’organe qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé samedi dans un communiqué qu’elle allait déposer une « plainte » contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid, pour « défendre l’écosystème économique du football européen ».

Dans son communiqué, LaLiga écrit que « ce genre de conduites menées par le président du PSG Nasser Al-Khelaifi (…) sont un danger pour le football européen, au même niveau que la Super Ligue », et qu’elle va porter plainte « auprès de l’UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l’Union européenne ».

Plus tôt dans la journée, le président de LaLiga, Javier Tebas, a fustigé le comportement du club parisien sur Twitter. « Ce que le PSG est en train de faire pour prolonger Mbappé grâce à de grosses sommes d’argent… après avoir enregistré des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons et alors qu’il a une masse salariale de 600 millions d’euros est une INSULTE au football », a écrit le dirigeant espagnol, alors que les médias annoncent qu’un accord a été trouvé entre l’attaquant et le PSG.

« Face à la possible annonce de Kylian Mbappé de rester au paris Saint-Germain, LaLiga souhaite manifester que ce type d’accords porte atteinte à la soutenabilité économique du football européen, mettant en danger à moyen terme des centaines de milliers d’emplois et l’intégrité sportive, non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos championnats domestiques », avance LaLiga dans son communiqué.

Selon l’organe qui gère le football professionnel espagnol, il est « scandaleux » qu’un club « comme le PSG, qui la saison passée a perdu plus de 220 M d’EUR, après avoir cumulé 700 M d’EUR de pertes ces dernières saisons (…), avec une masse salariale autour des 650 M d’EUR pour cette saison 2021-2022, puisse offrir un accord de ce genre, alors que des clubs qui pourraient assumer l’arrivée du joueur sans mettre en péril leur masse salariale se retrouvent dans l’impossibilité de le recruter ».

Par le passé, LaLiga avait déjà déposé plainte contre le PSG pour irrespect du fair-play financier de l’UEFA, et l’instance du football européen avait ensuite sanctionné le PSG avant que la décision ne soit révoquée par le TAS (tribunal arbitral du sport).

