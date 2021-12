Treichville : un automobiliste bat un policier en plein exercice de ses fonctions

Un automobiliste a battu un policier en plein exercice de ses fonctions cette nuit à la rue 12 de Treichville .

En effet , l’automobiliste ayant emprunté un sens interdit s’est vu interpellé par l’agent de Police . Quand le Policier lui signifie l’infraction, l’automobiliste rentre dans une colère noir, il descend de son véhicule et se met à se battre avec le Policier .

L’ont se croirait dans un spectacle de boxe tellement des coups violents pleuvaient sur l’agent des forces de l’ordre qui ne faisait que son travail. Malheur pour notre Mohamed Ali du jour, les collègues de l’agent viennent intervenir et un équipage de la PJ de passage. Il est aussitôt maîtrisé par les éléments de la PJ et conduit au commissariat le plus proche .

Ces actes d’incivisme sont courants sur nos routes . C’est le lieu de sensibiliser la population et rappeler que l’outrage aux forces de l’ordre est puni sévèrement par la loi .

