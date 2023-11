Tribune de l’Unesco : Mariatou Koné invite les différentes parties des conflits dans le monde à privilégier le dialogue

Dans le cadre de la 42e session de la Conférence générale de l’Unesco, la ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le professeur Mariatou, a dans une déclaration, au nom de la Côte d’Ivoire invité les différentes parties des conflits dans le monde à privilégier le dialogue.

A la tribune de l’Unesco, à Paris le 10 novembre, elle a rappelé les guerres en cours dans le monde, la position de la Côte d’Ivoire et remercié l’Unesco pour son soutien à la Côte d’Ivoire. « La Côte d’Ivoire, pays d’hospitalité et de la fraternité, invite les belligérants et les différentes parties impliquées dans ces conflits à privilégier le dialogue pour la résolution des différends qui les opposent », a indiqué la ministre ivoirienne. Et d’indiquer citant Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d’Ivoire moderne, « le dialogue est l’arme des morts et non des faibles ». Toute chose qui dira-t-elle permet de faire l’économie de la guerre et des vies humaines. « Nous souhaitons donc que la Paix revienne partout où la violence a pris le dessus afin que cessent les souffrances des peuples, surtout celles des femmes et des enfants ». Telle est la position de la Côte d’Ivoire, a tenu à faire comprendre la première responsable de l’éducation en Côte d’Ivoire.

Pour l’organisation de la cérémonie de remise du prix Unesco Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2023 à Mme Angela Merkel, le 8 février 2023 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, elle a, au nom du gouvernement, ivoirien exprimé sa reconnaissance à l’institution onusiennes. Egalement, elle traduit la gratitude du gouvernement à la Directrice générale et à l’Unesco pour l’appui et le soutien dont le pays a bénéficié lors des États Généraux de l’Éducation et de l’Alphabétisation (Egena). « A cet effet, il m’importe de rendre hommage à Mme Stéfania Gianini, sous-Directrice générale en charge de l’éducation pour sa présence effective à Abidjan et pour l’accompagnement dont nous avons été l’objet de sa part tout au long du processus des Egena », a souligné le Professeur Mariatou Koné.

L’accueil, le 8 septembre 2022, en Côte d’Ivoire de la célébration mondiale de la 56e journée internationale de l’Alphabétisation a été une autre pour la ministre qui a exprimé toute notre gratitude à l’Unesco.

Saluant l’accompagnement de l’Unesco dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, elle a plaidé pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial, le Parc National des iles Ehotilé, celle des savoir-faire traditionnels liés à la fabrication de « l’attiéké » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, pour l’année 2024. Ainsi que l’inscription des savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne en Côte d’Ivoire à la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tiendra à Kasane, Botwsana du 4 au 9 décembre 2023.