Trois policiers blessés dans une attaque à Jérusalem, l’assaillant tué

L’attaque s’est produite dans le quartier musulman de la Vieille Ville, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 et annexé par Israël.Trois policiers israéliens ont été blessés ce jeudi 3 novembre dans une attaque dans la Vieille Ville de Jérusalem, a annoncé la police en affirmant que l’assaillant avait été tué.Interpellé par les forces israéliennes, un «suspect» non identifié dans l’immédiat «a sorti un couteau et a poignardé un officier», a indiqué la police dans un communiqué.

«Du fait de cette attaque au couteau, trois officiers de police ont été blessés» au total, selon la même source.Coups de couteau et blessures par balle

L’hôpital Shaare Zedek a indiqué avoir traité deux blessés, dans un état stable. «L’un d’eux souffrait de coups de couteau dans le torse tandis que l’autre avait des blessures par balles dans la jambe», selon cette source. Des policiers ont ouvert le feu et «neutralisé» l’assaillant. Son décès a par la suite été constaté, a précisé la police.L’attaque s’est produite dans le quartier musulman de la Vieille Ville, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 et annexé par Israël, et la porte de Damas menant vers ce quartier a été fermée, a constaté une journaliste de l’AFP.

Elle est survenue deux jours après les législatives en Israël, à l’issue desquelles le bloc de droite de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses alliés des partis religieux et de l’extrême droite est arrivé en tête, d’après les premiers résultats.

Sur fond d’un regain de violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967, un Palestinien a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi par l’armée israélienne lors de heurts au nord de Jérusalem, selon la police des frontières.

