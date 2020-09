Troisième mandat de Ouattara : l’ONU se dépêche en Côte d’Ivoire

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce lundi 21 septembre 2020, au Palais de la Présidence de la République, avec le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Mohamed IBN CHAMBAS, rapporte le service de communication de la présidence.



Les échanges ont porté sur l’organisation de l’élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain et les questions politiques, sécuritaires et humanitaires dans la sous-région.

S’agissant de l’organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre en Côte d’Ivoire, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a invité les acteurs politiques ivoiriens à la retenue, à la nonviolence et à éviter les discours de haine.

M. Mohamed IBN CHAMBAS a, en outre, exhorté les acteurs politiques ivoiriens à la concertation.

Pour terminer, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a réitéré au Président Alassane OUATTARA l’engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d’Ivoire dans son processus électoral.

Sapel MONE

