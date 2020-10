Tunisie : Crash d’un avion militaire le pilote décède

Le ministère de la Défense a annoncé le décès du commandant d’un avion militaire de type F5 écrasé ce matin à Remada en Tunisie.

Dans un bref communiqué, le ministère a confirmé le crash de l’appareil militaire, qui était en mission opérationnelle dans les profondeurs du désert dans la région de Remada.

« Aucun passager à bord de l’avion, seulement le pilote, qui a été tué lors de l’accident », lit-on dans le communiqué.

« Ce crash a entraîné la mort du pilote et un comité technique va enquêter pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident, alors que la justice militaire veillera à ce qu’une enquête plus approfondie soit ouverte », a précisé le ministère.

Mohamed Zakri, porte-parole officiel du ministère, avait confirmé plus tôt dans la journée, lors d’une conversation téléphonique avec Xinhua, le crash de cet appareil militaire dans le sud-est du pays.

« Les causes du crash restent, pour le moment, inconnues », a déclaré M. Zakri.

